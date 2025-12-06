Форвард «Шанхая» Сукезе об отличии КХЛ от лиг Северной Америки: «В России каждая команда играет по-своему, есть индивидуальность. Никогда не знаешь, что ждет тебя в матче»
Американский нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе считает, что в FONBET КХЛ у каждой команды есть узнаваемый индивидуальный стиль игры, чего хоккеист не может сказать о североамериканских лигах.
– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьезная лига?
– Да, безусловно, это серьезная лига. У каждой команды есть своя индивидуальность. Это самое большое отличие от Северной Америки. Каждая команда играет по-своему. Так что никогда не знаешь, что ждет тебя в том или ином матче.
– Какие города в России вас впечатлили?
– Я люблю Санкт-Петербург. Но, если бы мне нужно было выбирать что-то кроме Петербурга, я бы назвал Москву и Сочи. В Сочи было приятно увидеть немного солнца, – сказал Сукезе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
