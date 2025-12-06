  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Шанхая» Сукезе об отличии КХЛ от лиг Северной Америки: «В России каждая команда играет по-своему, есть индивидуальность. Никогда не знаешь, что ждет тебя в матче»


Форвард «Шанхая» Сукезе об отличии КХЛ от лиг Северной Америки: «В России каждая команда играет по-своему, есть индивидуальность. Никогда не знаешь, что ждет тебя в матче»

Нэйт Сукезе: в КХЛ у каждой команды есть индивидуальность в отличие от НХЛ.

Американский нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе считает, что в FONBET КХЛ у каждой команды есть узнаваемый индивидуальный стиль игры, чего хоккеист не может сказать о североамериканских лигах. 

– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьезная лига?

– Да, безусловно, это серьезная лига. У каждой команды есть своя индивидуальность. Это самое большое отличие от Северной Америки. Каждая команда играет по-своему. Так что никогда не знаешь, что ждет тебя в том или ином матче. 

– Какие города в России вас впечатлили?

– Я люблю Санкт-Петербург. Но, если бы мне нужно было выбирать что-то кроме Петербурга, я бы назвал Москву и Сочи. В Сочи было приятно увидеть немного солнца, – сказал Сукезе.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoНэйт Сукезе
logoАХЛ
logoНХЛ
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс




