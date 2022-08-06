Арбитраж присудил Тренину контракт на два года с зарплатой 1,7 млн долларов за сезон. «Нэшвилл» предлагал 1,35 млн

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Форвард Яков Тренин подписал новый контракт с «Нэшвиллом» после арбитража.

В результате арбитражных слушаний россиянину присудили двухлетнее соглашение со средней зарплатой 1,7 млн долларов за сезон, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб вскоре подтвердил подписание нового контракта с 25-летним игроком.

Сообщалось, что «Нэшвилл» готов был заключить договор на два года с зарплатой 1,35 млн долларов за сезон. Тренин же хотел подписать соглашение на год и 2,4 млн.

В минувшем сезоне хоккеист установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (80), голам (17), передачам (7) и очкам (24). В 4 матчах в плей-офф добавил еще 3 шайбы. 

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