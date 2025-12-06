Артюхин об отстранении Тамбиева: «Правильное решение, «Адмиралу» нужно взбодриться. Команда попадала в плей‑офф, но на этом все. Там есть бюджет и игроки для результата»

Евгений Артюхин высказался об увольнении Леонида Тамбиева из «Адмирала».

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин назвал отстранение Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала » правильным решением. В субботу клуб из Владивостока проиграл «Локомотиву» (1:3) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ, потерпев 6-е поражение в 7 последних встречах.

– Тамбиев четыре года работал в «Адмирале». У него был карт-бланш, были шансы. В последний год он сам набирал команду. Руки были развязаны. Он мог создать команду, но ничего сверхъестественного я не увидел. Да, команда билась и попадала в плей‑офф, но на этом все.

Сложно охарактеризовать его работу. Склоняюсь к тому, что в клубе в большей степени правильное решение приняли. «Адмиралу» нужно взбодриться. Нужны новые люди, которые могут сделать, чтобы вся система заработала. По команде есть много вопросов.

– Но ведь Тамбиев выводил «Адмирал» во второй раунд плей‑офф. Да и сейчас команда по потерянным очкам идет в зоне плей‑офф. Думаете, что другой тренер сможет добиваться таких же результатов с учетом фактора Дальнего Востока?

– А почему нет? Деньги там есть. Легионеры играют. Есть бюджет и игроки, с которыми можно работать. Если нормальные и правильные люди придут, можно добиться результата, – сказал Артюхин.