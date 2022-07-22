Нино Нидеррайтер: «Нэшвилл» был на первом месте, знакомство с Йоси и другими облегчило выбор. Мы близки к Кубку Стэнли, думаю»

доволен тем, что стал игроком .

Швейцарец подписал контракт с «Предаторс» на 2 года с кэпхитом 4 миллиона долларов.

«Я очень рад. Играть против этой команды всегда было тяжело. Здесь очень громкие и страстные болельщики.

«Нэшвилл» определенно был на первом месте в моем списке. Знакомство с Йоси и многими другими парнями значительно облегчило выбор. Я думаю, что Нэшвилл – классный город, и я очень рад, что поеду туда.

Мне нравится забивать голы, в «Нэшвилле» много кто умеет это делать. Считаю, что неплохо действую рядом с воротами. Думаю, что команде в прошлом немного не хватало «грязных» голов, и я смогу привнести это.

Я думаю, что мы очень близки к Кубку Стэнли. Когда я играл за «Каролину», мы были с «Нэшвиллом» в одном дивизионе [в сезоне-2020/21]. Обыграть эту команду было очень трудно. Полагаю, что сейчас мы на верном пути», – сказал нападающий.