Вячеслав Войнов: «Не вижу аналогов Макару ни сейчас, ни в прошлом – гениальный игрок. Йоси зависим от партнеров и разных нюансов»

назвал Кэйла Макара гениальным хоккеистом.

– Что вы скажете о Кэйле Макаре, который взял «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф Кубка Стэнли? Это новый тип защитника? Его даже с Бобби Орром сравнивают.

– Макар в защите – как Макдэвид в нападении. Я вообще не вижу никаких аналогов Макару ни в данный момент, ни в прошлом.

Как можно сравнивать сегодняшнего Макара с теми, кто играл 50 лет назад? Посмотрите на «Формулу-1». Как может пилот, который ездил со скоростью 100 км/ч, учить молодых, которые гоняют на болидах по 320 км/ч?

В прошлом были лучшие люди для своего времени, им респект и уважение. Но сейчас совсем другие игроки. Меня Макар восхищает своим умением играть на каждом сантиметре площадки.

У него есть и бросок, и пас, и все остальное. По-моему, это гениальный игрок. Если бы в каждом клубе был такой хоккеист, то уровень хоккея намного бы вырос.

– Василий Подколзин пошутил, что Макара вырастили в пробирке. Защитника такого типа можно натренировать?

– Я думаю, что до такого уровня не дотянуться. Бывают игроки, которые идут к цели через работу, старание. Прут напролом к своему идеалу.

Тот же – он набрал в чемпионате на 10 очков больше, чем Макар. Он тоже лучший. Видно, как Йоси работает и старается. Но он зависим от партнеров и разных нюансов.

Макар же может в какой-то момент как нападающий взять и перевернуть ход матча. Берет шайбу и идет в сольный проход, кого-то обыгрывает на синей линии, кладет шайбу в девятку. Это вызывает восхищение.

– Говорили, что Йоси просто набивал свою статистику в конце сезона, забыв об обороне. Поэтому «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги взял Макар. Вы анализировали эту ситуацию?

– Нет, и я вообще не смотрю матчи НХЛ. Только нарезку лучших моментов, причем выборочно – тех команд, которым симпатизирую. В первую очередь это «Тампа», , «Эдмонтон»…

Как набирал очки Йоси – я слышал эту версию, что он тянулся за сотней, забыв об остальном. Если так, это огромный минус. Но те люди, которые определяют обладателя трофея, должны точно знать, как он играет. И они точно смотрели его матчи.

А ведь смотреть надо. Увидишь какого-нибудь хоккеиста в хайлайтах – он три гола в матче забил. Ничего себе! Но потом матч пересматриваешь, и он шесть шайб в свои ворота привез.

А вот с Макаром – смотришь какие-то эпизоды, отрывки из матчей. Слушаешь мнение других людей, даже из , да и просто любителей хоккея.

Они все называют его игроком высочайшего уровня. Так что по нему двух разных мнений просто нет, – сказал защитник .