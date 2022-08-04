Предсезонные матчи НХЛ стартуют 24 сентября. «Нэшвилл» сыграет в Берне, «Сан-Хосе» – в Берлине

Стало известно расписание предсезонных матчей НХЛ.
Игры пройдут с 24 сентября по 8 октября.
Всего состоится 108 матчей, в том числе на нейтральных площадках и за пределами Северной Америки.
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в рамках NHL Global Series проведут выставочные игры в Европе.
3 октября «Предаторс» встретятся в швейцарском Берне с одноименным клубом, а 4-го числа «Шаркс» сыграют в Берлине против «Айсбэрен».
7 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» матчем между собой в Праге откроют чемпионат НХЛ-2022/23 – также в рамках NHL Global Series. На следующий день команды вновь встретятся в столице Чехии.
Первые игры нового сезона в Северной Америке пройдут 11 октября.
Полное расписание предсезонных матчей можно найти здесь.