Предсезонные матчи НХЛ стартуют 24 сентября. «Нэшвилл» сыграет в Берне, «Сан-Хосе» – в Берлине

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Стало известно расписание предсезонных матчей НХЛ.

Игры пройдут с 24 сентября по 8 октября.

Всего состоится 108 матчей, в том числе на нейтральных площадках и за пределами Северной Америки.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в рамках NHL Global Series проведут выставочные игры в Европе.

3 октября «Предаторс» встретятся в швейцарском Берне с одноименным клубом, а 4-го числа «Шаркс» сыграют в Берлине против «Айсбэрен».

7 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» матчем между собой в Праге откроют чемпионат НХЛ-2022/23 – также в рамках NHL Global Series. На следующий день команды вновь встретятся в столице Чехии.

Первые игры нового сезона в Северной Америке пройдут 11 октября.

Полное расписание предсезонных матчей можно найти здесь.

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