Коновалов об ужине новичка в АХЛ: «Скинулись по 800 долларов, оделись в гангстеров и зачитали рэп. Я только в конце добавлял несколько слов»

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Илья Коновалов рассказал, как прошел его ужин новичка в АХЛ.

В прошлом сезоне россиянин провел 17 матчей за «Бейкерсфилд».

– Мы знаем, что в НХЛ ужин новичка обходится игроку в пять-шесть тысяч долларов. А сколько он стоит в АХЛ?

– Мне повезло в том плане, что новичков в команде было двенадцать человек. Поэтому дешево отделался – мы по 800 долларов скинулись. Тоже было много шуток. На стул вставали, надо было сценку какую-то придумать, одеться посмешнее…

– И какой наряд ты выбрал?

– Мы оделись в гангстеров и зачитали рэп. Я, правда, только в конце там добавлял несколько слов.

– Достаточная безобидная прописка.

– У нас была безобидная, а в других командах бывало и пожестче. Например, у генменеджера был один любимчик в команде, а у главного тренера – другой. И вот ребята переоделись в генменеджера и тренера, сделали ринг и устроили шуточный бокс между ними. Тоже посмеялись, конечно, – сказал вратарь «Динамо».

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