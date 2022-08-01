Илья Коновалов: «В «Динамо» отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб – все в наших руках»

Вратарь Илья Коновалов высказался о переходе в «Динамо».

— Для тебя стало шоком известие, что возвращаться из НХЛ придется не в родной Ярославль, а в Москву?

— Обмен — это часть карьеры. Не «Локомотив», так «Динамо». Опять же, неплохо, что недалеко от дома. Пробки в столице, конечно, жуткие и все далеко. В Ярославле-то город можно за час объехать, а тут пока непривычно все.

Живу на базе в Новогорске, но собираюсь переехать поближе к дворцу. А так отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб – все в наших руках.

— На «Локомотив» обид не осталось?

— Никаких. Я знал, что в Ярославле рассматриваются несколько кандидатур на вратарскую позицию. В списке изначально были и я, и Бочаров, и другие ребята. В итоге выбрали Бочу. Тем более что «Динамо» было не против его отпустить. А взамен московский клуб получил права на меня. Это говорит о том, что «Динамо» было заинтересовано во мне.

— Для тебя важно быть в «Динамо» первым номером, чтобы получать больше практики?

— Практика важна для любого вратаря. Но главное — приносить пользу команде. Мы с Волковым хорошо общаемся, дружим. Не хочу, чтобы между нами возникали негативные моменты из-за конкуренции. Мы с ним делаем одно дело на благо , – сказал Коновалов.