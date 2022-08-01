Илья Коновалов: «Василевский кайфует от игры, всегда максимально заряжен, борется за каждую шайбу. Шестеркин спокойнее, но у него хорошая техническая база»

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Илья Коновалов охарактеризовал манеру игры Андрея Василевского и Игоря Шестеркина

– Есть Макдэвид в нападении, есть Макар, которого называют Макдэвидом в защите. Кто Макдэвид в воротах?

– Для меня такого нет. Мне многие вратари нравятся. И я у каждого беру какие-то полезные для себя моменты. Например, за Саросом, который тоже невысокий, я наблюдаю – как далеко он выкатывается из ворот под бросок. А Смит классно играет клюшкой. Бобровский здорово двигается и контактирует с защитниками…

– Сейчас болельщики ставят на первое место Василевского и Шестеркина. В чем их уникальность?

– Вася постоянно кайфует от игры, всегда максимально заряжен, отдается до конца, борется за каждую шайбу. Игорь более спокоен, но у него сказывается хорошая техническая база. Он в России поработал и с Рашидом Давыдовым, и с другими квалифицированными тренерами. И благодаря этому получил огромную уверенность. Ребята из «Рейнджерс» ее чувствуют, – сказал вратарь «Динамо».

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