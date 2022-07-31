Илья Коновалов: «В России сборы гораздо серьезнее, чем в НХЛ. Неслучайно наши вратари за океаном в топе»

Голкипер Илья Коновалов сравнил тренировки в с занятиями в НХЛ.

– Успел обжиться в новой команде за две недели сборов?

– Я начал раньше – с лагеря развития. Поверьте, ничто так не объединяет, как три тренировки в день. Пока все складывается хорошо.

– Сильно летняя подготовка вратарей отличается в НХЛ и в России?

– У нас сборы гораздо серьезнее. Тяжелая земля, много работы в зале, большой объем на льду. Плюс в «Динамо» индивидуальные вратарские тренировки почти каждый день. За океаном все это гораздо реже. На вратарских тренировках в основном разминка.

– То есть в вратарей готовят к сезону более кропотливо?

– В России тренер вратарей гораздо больше углубляется в детали. Мы разбираем моменты, видео смотрим, анализируем. В НХЛ такого нет.

Это ведь не случайно, что российские вратари за океаном сейчас в топе. Наша вратарская школа реально одна из лучших в мире. В каждом российском клубе есть хороший тренер голкиперов. Вот ребята и выходят на высокий уровень.

Да, за океаном нужно время на адаптацию. Но если тебе дают играть, наши превосходят североамериканцев и финнов, – сказал бывший игрок .