Илья Коновалов: «Когда Макдэвид и Драйзайтль в атаку вдвоем летят, это ужас – стопроцентный гол»

Голкипер «Динамо» рассказал о впечатлениях от форварда .

– Ты пересекался с Макдэвидом?

– Да, в летнем лагере, там собирается вся команда. Тренировались вместе. Ну и, когда меня брали вторым вратарем на матчи, мы были в одной раздевалке. Там я почувствовал атмосферу клуба .

Провел в «Эдмонтоне» три матча в роли запасного вратаря. Мы играли с «Айлендерс», где была русская бригада голкиперов. Потом с «Рейнджерс» и с «Флоридой».

– У Макдэвида в раздевалке золотой шкафчик?

– Нет, самый обычный. Почему все думают, что Макдэвид в клубе на особом положении? Он крутой на льду, а в быту как все, достаточно скромный. Я, по крайней мере, не заметил, что Коннор чем-то выделяется. Он больше доказывает лидерство своими действиями на площадке, а не словами в раздевалке.

Когда они с Драйзайтлем в атаку вдвоем летят, это вообще ужас – стопроцентный гол.

– Что ты чувствовал, когда на тренировках против них играл?

– Шансов нет. Нет, на самом деле играешь спокойно, как всегда. Ну что ж, теперь заранее сдаться и из ворот убежать, если против тебя Макдэвид вышел?

– Недавно на тренировке одному из лидеров Андрею Миронову в лицо залепили тортом. А с Макдэвидом могут такое сделать?

– Запросто. Вообще, у американцев юмор довольно своеобразный, скорее черный. Я не всегда понимал, в чем там суть, – сказал бывший вратарь системы .