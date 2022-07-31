Коновалов о шансе в «Эдмонтоне»: «Мне его не дали. Никогда и не обещали поднять в основную команду. Лучше вернуться в Россию и получать удовольствие от хоккея»

Голкипер «Динамо» сообщил, что в него изначально не верили в «Эдмонтоне».

Прошлый сезон он провел в «Бейкерсфилде» и отыграл 17 матчей в АХЛ, отразив 89,3% бросков.

– У тебя был хотя бы небольшой шанс показать себя в ?

– Нет, мне его просто не дали. Даже и не обещали никогда поднять в основную команду.

Это только перед подписанием говорят: «Давай, приезжай, все будет». А по факту оказывается совсем по-другому.

– Как созрело решение разорвать контракт с ? Чья была инициатива?

– Полностью моя, никто меня это делать не заставлял. Я посоветовался с семьей, со своим агентом и так решил.

В прошлом сезоне были моменты, когда я целый месяц не играл, и мне никто ничего не объяснял. Все тебя хлопают по плечу, говорят: «Будь позитивным». А как им быть, если ты только тренируешься и себя не показываешь? Это же бред.

Плюс я понимал, что у меня совсем небольшие перспективы и в следующем сезоне в НХЛ заиграть. «Эдмонтон» же сейчас подписал вратаря из «Торонто» на пять лет. Смит остался в команде, а еще есть молодой Скиннер, это как бы мой основной конкурент. Но его явно тянули, потому что он уже четыре года провел в системе клуба, пора уж парню шансы давать.

Ну и куда мне? Опять четвертым вратарем, в АХЛ на лавке сидеть? Лучше вернуться в Россию и получать удовольствие от игры в хоккей, чем за океаном мучиться, играя раз в месяц. При таком графике как себя проявишь?

Поэтому я подписал контракт с на два года и хочу сфокусироваться полностью на своей игре здесь, вернуть себе уверенность и позитивные эмоции.

– Как «Эдмонтон» отреагировал на твое решение разорвать контракт?

– Это не происходило как-то неожиданно и жестко. Все идет через агента. Он звонит в клуб, спрашивает: «Почему мой клиент не играет? Он недоволен. Что будем делать?»

Так постепенно накапливается. А после сезона обязательное общекомандное собрание. Там меня спросили: «Ты хочешь уехать?» Я ответил: «Да». – «Ну, раз ты сам так решил – пожалуйста, мы тебя отпускаем», – сказал Коновалов.