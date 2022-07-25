«Спартак»: «До сих пор ждем Индрашиса на сборах. Мы показали КХЛ контракт, все законно – подпись, печать»

В «Спартаке» заявили, что ждут Микса Индрашиса на сборах.

Ранее стало известно, что хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт с московским клубом. Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

«Знаете, мы до сих пор ждем Микса на сборах. Хотя понимаем, что в данной ситуации он, скорее всего, не помощник со своими проблемами личного характера. Что там у него в голове…

Он там утверждал, что «Спартак» его обманул. Но мы показали подписанный двумя сторонами действующий контракт в лигу. И если бы КХЛ увидела какие-то нарушения, она бы не зарегистрировала договор, правильно? А тут все законно – подпись, печать. Так что в дело теперь вступают юристы», – сообщили в «Спартаке».

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».