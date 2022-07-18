Подколзин о давлении в Канаде после 24 февраля: «Телохранителя не приставляли, секьюрити сказали обращаться, если будут проблемы. А так вообще ничего не заметил»

рассказал о жизни в Канаде после 24 февраля.

– Вас как-то оберегали от давления в клубе, когда после 24 февраля обострилась международная ситуация? В Канаде живет больше миллиона украинцев, это четыре процента населения.

– Телохранителя ко мне не приставляли. Единственное что – подошли секьюрити, которые ездят с «Ванкувером». Они сказали так: «Если будут какие-то проблемы, сразу говори». А так я вообще ничего не заметил. Да, ребята в команде в первый день поспрашивали, что случилось. Я ответил, что сам мало знаю. На этом как-то все закончилось.

Потом старшие ребята интересовались: «Как там твоя семья?» Я отвечал, что пока все нормально. Так что поддержка у меня в есть, и это помогает», – сказал нападающий.