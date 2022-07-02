Валерий Покровский: «Кузьменко достиг в КХЛ максимума. Если он не остановится в росте, должен закрепиться в НХЛ»

Валерий Покровский считает, что достиг в КХЛ максимума.

– Нынешним летом СКА в очередной раз отправил большой десант своих игроков в НХЛ. Способен ли Аскаров, которого пару лет назад называли вторым Третьяком, в вновь напомнить о себе?

– Все по-разному выстреливают. Не исключено, что пару лет назад Ярослав прошел свой пик. Но, возможно, Аскаров еще раскроется, вратари созревают позднее. Тем более что он и в сборных уже поиграл – и в молодежной, и в первую подключали. В него верят не просто так.

– Кузьменко подписал контракт с «Ванкувером» – правильный выбор?

– Кузьменко будет немного проще в том плане, что в «Кэнакс» есть Подколзин: они знакомы, вместе играли. Друг друга будут поддерживать – это здорово. В целом не очень сильная команда. Поэтому, если Андрей в ней закрепится, то будет получать достаточно игрового времени.

– Кузьменко, вероятно, откровенно перерос КХЛ, и ему надо пробовать свои силы в лучшей лиге мира.

– Да, он достиг в КХЛ максимума, его все знают. Нападающий высокого уровня, очень результативный, креативный хоккеист. Такие, как он, нравятся за океаном: и болельщикам, и тренерам. Если Кузьменко не остановится в росте, то должен закрепиться в . Причем играть не хуже того же Капризова, у них стиль чем-то похожий. Оба техничные, крепко сложенные, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.