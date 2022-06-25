Подколзин о том, обсуждали ли в Канаде хоккей «3 на 3»: «Ребята узнавали подробности. Шведам и финнам будет только в кайф играть»

высказал мнение касательно хоккея в формате «3 на 3».

«В отличие от овертайма, когда ты в течение пяти минут выходишь на смену раза два, здесь приходится играть три периода.

Поначалу было тяжело, но потом вкатился. Очень динамичная игра, в которой нужно действовать с головой. Есть ведь тактика, что очень важно.

Обсуждают ли такой формат в Канаде? Со мной списывались некоторые ребята, узнавали подробности про турнир и формат. Шведам и финнам в такой хоккей будет только в кайф играть.

Такие турниры очень помогают подготовиться к новому сезону. В Россию я вернулся в середине мая, отдохнул недели три.

В начале июня я уже знал, что буду участвовать в турнире и с кем буду играть. Знал, что будет тяжело, поэтому предварительно немного потренировался», – сказал нападающий .