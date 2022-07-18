Подколзин о Ванкувере: «Вплотную к арене стоит небоскреб, я там живу. Аренда стоит 2,3 тысячи канадских долларов в месяц»

рассказал о месте своего проживания в Ванкувере.

– Где лучше поселиться в Ванкувере? Где выбрать квартиру новичку?

– Я живу прямо на арене «Кэнакс». Есть арена, буквально вплотную стоит небоскреб. В нем – апартаменты, и я там живу. Спустился на нулевой этаж, и я уже в раздевалке. Для первых сезонов в – просто супер.

– Там небольшая однушка?

– Две спальни, зал небольшой. Нормальная квартира. Сколько стоит аренда? В месяц – 2,3 тысячи канадских долларов.

– Около 100 тысяч рублей по курсу. Не так уж и дорого по меркам Северной Америки.

– Очень хорошо. Но думаю, тут есть льготы от клуба. Потому что апартаменты принадлежат владельцу , – сказал нападающий.