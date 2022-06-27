Подколзин о Кузьменко в «Ванкувере»: «Очень рад, что в моем клубе будет играть русский человек. Поможет выйти в плей-офф, надеюсь»

рад тому, что станет игроком «Ванкувера».

«Здорово, что Андрей теперь будет выступать за «Ванкувер». Я с ним много общался, вместе играли за . Он мне позвонил перед подписанием контракта с «Кэнакс», рассказал. Мы друг друга поздравили с тем, что вновь будем играть и жить вместе. Он определенно мне во многом поможет, как и я ему, в плане быта и хоккея.

Уже обсудили дальнейшие планы, я ему рассказал, как сам проходил адаптацию и подготовку к первому сезону в . Очень рад, что в моем клубе будет играть русский человек. Андрей рассказал, что вел переговоры с несколькими клубами. Ему присылали видео, передавали различную информацию, потихоньку клубы «отваливались», и Андрей выбрал «Ванкувер». Кузьменко невероятно техничный хоккеист, умеет распоряжаться своим телом, у него очень хороший бросок.

Также он коренастый телосложением, что пойдет ему только в плюс ввиду большого количества силовой борьбы. Надеюсь, он поможет нам в следующем сезоне выйти в плей-офф. Это очень важно для . Андрей – тот игрок, который при должном отношении к делу принесет пользу», – сказал форвард «Кэнакс».