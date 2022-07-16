«Идея сталинских времен или средневековья». Карпов о предложении Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

12-й чемпион мира по шахматам отреагировал на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, заявившего, что смену спортивного гражданства нужно приравнять к госизмене.

«Я считаю, что эта идея сталинских времен или средневековья. Он хочет забрать свободу выбора у людей? Так это сталинские репрессии.

У меня никогда в мыслях не было покинуть страну, но тем не менее есть люди, которые считают, что лучшие условия для них в другой стране. Мы же не можем причесать всех под одну гребенку», – сказал Карпов.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»