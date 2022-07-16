Аликин об идее Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Это просто бред. Любой человек имеет право менять гражданство и жить там, где хочет»

Бывший тренер сборной России по биатлону отреагировал на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, заявившего, что смену спортивного гражданства нужно приравнять к госизмене.

– Мне кажется, что это просто бред. Любой человек имеет право менять гражданство и жить там, где хочет. Если спортсмен хочет сменить гражданство – это оговаривается в любой федерации и принимается решение. Если уходит человек уровня сборной, пускай другое государство выплачивает деньги, которые были потрачены на его подготовку.

– Терюшков сказал, что ему странно слышать про короткий век спортсмена. Но ведь это действительно так.

– В некоторых видах спорта тяжело продержаться в сборной на протяжении одного олимпийского цикла. А время уходит. Редко кому удается съездить на три или четыре Олимпиады.

Я возьму свой биатлон. Тяжело. Особых денег у спортсменов нет. Бегают на уровне сборной, заехали в тридцатку на Кубке мира – получат немного. Биатлонист за сезон не заработает, сколько у нас в месяц получает футболист.

– Терюшков говорит, что спортсмен должен выступать за страну, а не за имя. Если бы Логинов или Резцова сменили гражданство и стали выступать за другую страну в Кубке мира, вы бы стали за них болеть?

– Если это все сделано официально, почему нет?! Я бы болел и переживал за них. Сменили гражданство, но все равно ведь наши. Какая тут измена?

– Терюшков считает иначе.

– Человек, видимо, не был в большом спорте. Не знает, что такое спортивная жизнь. Она не такая уж и длинная. Почему они лезут в депутаты? Там жизнь тоже короткая. Сегодня работаешь, а завтра нет.

– Вас не пугает такое громкое заявление?

– Это неправильно. Надо было мягче сказать.

– Если затянется отстранение российского спорта, через год стоит ждать оттока спортсменов?

– Не думаю, что лыжники и биатлонисты куда-то побегут.

– Большунова с удовольствием возьмут в сборную Норвегии.

– Вы что?! Они не любят русских. Как они возьмут? Большунов сам не пойдет. Это просто нереально. Уйти может не лидер, а тот, кто на подходе в сборную. Кто почувствовал, что молодой и еще что-то может. Или, например, личный тренер посоветует.

– В биатлоне тоже все останутся и будут ждать снятие отстранения?

– Скажите честно, а кто у нас есть? Только два-три человека на этапах Кубка мира, а остальные по большому счету статисты. Где-то в эстафетах цепляются. А так-то что?

– Согласен.

– Чтобы совсем спорт не утопить в болоте, может Правительство примет какое-то решение. Например, подтянет олигархов, как было в наше время. В 2008 году пришел . На первом собрании спортсмены спросили его: «Михаил Дмитриевич, почему вы выбрали именно биатлон?». Он ответил: «А у меня другого выбора не было», ха-ха. Президент сказал: ты этому виду спорта будешь помогать, а ты – этому.

– Может быть тогда депутату Терюшкову разработать какой-то закон о помощи российскому спорту, а не бросаться громкими словами?

– И не говорите. Я думаю, что какая-то поддержка от государства все равно будет. Путин – человек спортивный. Спорт знает и уважает. Если совсем будет худо, то мне кажется, что заведут олигархов по старой схеме. Скажут им, чтобы помогали. А что делать? Переживем этот сезон, а дальше будет видно.

Такой беспредел, который устроила Европа… Меня удивляет, что президент МОК Томас Бах принимает такие решения. Он что, совсем лег под американцев? Еще зима начнется. Европа поймет, что без России им просто не выжить в этом мире. Народ встанет на дыбы: «Санкции ввели, а сами страдаем». И вернемся назад, – сказал Аликин.