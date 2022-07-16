Каменский о депутате Терюшкове: «Спорт и политика должны идти отдельно. Первый раз слышу, что наши хоккеисты играют за сборную Румынии»

Теги Сборная России по хоккею Евгений Скачков Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Валерий Каменский КХЛ сборная Румынии Политика Роман Терюшков Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал высказывание депутата Романа Терюшкова.

Ранее член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

– Я считаю, спорт и политика должны идти отдельно.

Когда человек меняет гражданство, у него есть определенные обстоятельства. К каждому случаю нужно подходить индивидуально.

– Как вы относитесь к тому, что российские хоккеисты получают гражданство Румынии и играют за сборную этой страны? Например, Евгений Скачков.

– Я в первый раз слышу, что наши хоккеисты стали играть за сборную Румынии. Знаю только, что они играют в местном чемпионате, а что меняют гражданство – нет.

– Были случаи, когда россияне выступали за сборные Казахстана, Беларуси.

– Тоже в первый раз слышу. Знаю, наоборот, что хоккеисты из Казахстана и Беларуси становятся гражданами России, – сказал вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо».

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