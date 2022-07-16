Каменский о депутате Терюшкове: «Спорт и политика должны идти отдельно. Первый раз слышу, что наши хоккеисты играют за сборную Румынии»

Валерий Каменский прокомментировал высказывание депутата Романа Терюшкова.
Ранее член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
– Я считаю, спорт и политика должны идти отдельно.
Когда человек меняет гражданство, у него есть определенные обстоятельства. К каждому случаю нужно подходить индивидуально.
– Как вы относитесь к тому, что российские хоккеисты получают гражданство Румынии и играют за сборную этой страны? Например, Евгений Скачков.
– Я в первый раз слышу, что наши хоккеисты стали играть за сборную Румынии. Знаю только, что они играют в местном чемпионате, а что меняют гражданство – нет.
– Были случаи, когда россияне выступали за сборные Казахстана, Беларуси.
– Тоже в первый раз слышу. Знаю, наоборот, что хоккеисты из Казахстана и Беларуси становятся гражданами России, – сказал вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо».
Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»