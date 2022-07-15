«КХЛ считается второй лигой в мире. Главное – удержать планку». Захаркин об уровне чемпионата

обрисовал будущее .

Бывший тренер сборной России ответил на вопросы об уровне лиги.

– Какой вам видится перспектива КХЛ, откуда уезжают иностранные тренеры, легионеры? Наша лига бросала перчатку НХЛ. А теперь что?

– Я думаю, главное – удержать планку. КХЛ считается второй лигой в мире. И хочется, чтобы качество команд, конкуренции росло. Только в серьезных условиях можно повышать качество хоккея, интерес к лиге со стороны болельщиков. Вся индустрия хоккея должна работать в полную мощь. Об этом должно прежде всего думать руководство КХЛ.

– Расслоение лиги в этих новых условиях усилится?

– Это одна из самых больших проблем КХЛ. Она, впрочем, существует во многих лигах, тут ничего удивительного. Клубы с большими финансовыми возможностями собирают сильнейшие составы.

Думаю, в России эта тенденция будет продолжаться. Будет шесть-семь богатых клубов, остальные не очень богатые. Если последние создадут конкуренцию первым, мы порадуемся. Но сама ситуация неравенства вряд ли изменится, – сказал Захаркин.