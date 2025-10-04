  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»
0

Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»

Руслан Исхаков назвал Евгения Кузнецова одним из лучших центров в России.

Ранее 33-летний нападающий подписал контракт на год с «Металлургом».

– Как отреагировали на новость о переходе Кузнецова? Много слухов было, что он продолжит карьеру в НХЛ, а тут бац, – и он подписывается с «Металлургом».

– Да, все ждали, что он поедет в НХЛ. Позитивно воспринял его переход.

Несмотря на все проблемы вне хоккея, он один из лучших центральных нападающих в России, поэтому это серьезное пополнение для нас, – сказал форвард «Металлурга» Руслан Исхаков.

Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРуслан Исхаков
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»
11сегодня, 09:57
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
4сегодня, 08:58
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
29сегодня, 07:22
Главные новости
Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»
15 минут назад
КХЛ. «Шанхай» играет с «Трактором», «Автомобилист» победил «Нефтехимик»
3610 минут назадLive
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Нью-Джерси», «Монреаль» против «Оттавы», «Тампа» встретится с «Флоридой»
218 минут назад
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»
632 минуты назад
«Миннесота» продлила контракт с Густавссоном на 5 лет и 6,8 млн за сезон
7сегодня, 14:15
Заварухин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Золотые слова» повлияли на исход матча. «Автомобилист» сегодня был замотивирован»
2сегодня, 14:02
Якушев о матче Россия – США: «НХЛ поддержала бы, если бы не грязно вмешивающаяся политика. Там понимают, что встречи СССР с Канадой были самыми интересными в истории»
7сегодня, 13:47
«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд
7сегодня, 13:19
Николай Голдобин: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это не чужая команда для меня»
2сегодня, 12:51
Мюллер и Драйзайтль обменялись игровой формой. Спортсмены из Германии встретились после предсезонного матча НХЛ
3сегодня, 12:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:5 с «Автомобилистом»: «Есть выражение: «умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих». «Нефтехимик» пока точно не мудрый»
45 минут назад
Приски о переходе в «Сибирь»: «Не ожидал такого поворота в карьере, но очень ему рад. Не думал, что здесь так любят команду – на медосмотре врачи просили автографы»
сегодня, 13:34
Григоренко об игре с «Шанхаем»: «С ними теперь все считаются. У них именитый тренер, команда вышла на новый уровень – будет серьезный матч»
сегодня, 13:03
Вратарь СКА Заврагин: «В МХЛ мне было тяжелее, чем в КХЛ. Там скорости выше, и порой не понимаешь, что хочет сделать игрок»
1сегодня, 12:02
Кныжов о зарплатах в АХЛ: «Минимальная – 75 000 долларов. В Ванкувере или Калифорнии не получится жить шикарно, но для других городов – нормально»
7сегодня, 11:37
Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
1сегодня, 10:12
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
1сегодня, 09:33
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
сегодня, 08:46
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
2сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45