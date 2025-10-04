Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»

Руслан Исхаков назвал Евгения Кузнецова одним из лучших центров в России.

Ранее 33-летний нападающий подписал контракт на год с «Металлургом ».

– Как отреагировали на новость о переходе Кузнецова? Много слухов было, что он продолжит карьеру в НХЛ, а тут бац, – и он подписывается с «Металлургом».

– Да, все ждали, что он поедет в НХЛ. Позитивно воспринял его переход.

Несмотря на все проблемы вне хоккея, он один из лучших центральных нападающих в России, поэтому это серьезное пополнение для нас, – сказал форвард «Металлурга» Руслан Исхаков .

Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»