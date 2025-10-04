«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Трактора» 3 поражения подряд и 5-е место на Востоке
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Жерара Галлана одержала победу над «Трактором» в домашней игре.
Таким образом, «Шанхай» набрал 14 очков в 10 матчах и поднялся на 3-е место в таблице Западной конференции.
«Трактор» потерпел 3-е поражение кряду. Команда Бенуа Гру идет 5-й на Востоке с 14 баллами в 12 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
