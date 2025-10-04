Заврагин о СКА: «Сумасшедшие условия! Все для хоккеистов, очень комфортно. Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки – все на высшем уровне»
Егор Заврагин высоко оценил условия для хоккеистов в СКА.
– В СКА другой уровень комфорта по сравнению с городами, где вы играли раньше?
– Да, здесь просто сумасшедшие условия! В СКА очень комфортно, есть все для хоккеистов. Мне есть, с чем сравнивать. В СКА-1946 я увидел много плюсов, которых не было в «Мамонтах Югры».
Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки и многое другое. В СКА все сделано на высшем уровне. Все хоккеисты, пришедшие из других команд, говорят о том, что здесь безумный уровень организации, – сказал вратарь петербургского клуба Егор Заврагин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
