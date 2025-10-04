Григоренко об игре с «Шанхаем»: «С ними теперь все считаются. У них именитый тренер, команда вышла на новый уровень – будет серьезный матч»
Михаил Григоренко оценил прогресс «Шанхая» в новом сезоне FONBET КХЛ.
Китайский клуб занимает шестое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 9 матчей.
«Да, удается чуть следить за «Шанхаем». Видно, что команда вышла на новый уровень. С ними теперь все считаются. Они грамотно играют.
Переехали, сменили бренд и выступают на самой большой арене в мире. У «Шанхая» именитый тренер теперь и много мастеровитых ребят.
У нас будет серьезный матч», – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.
