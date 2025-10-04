Форвард «Шанхая» Вагнер сделал дубль против «Трактора» в дебютном матче в КХЛ. У него 9+9 за 62 игры в прошлом сезоне АХЛ

Остин Вагнер сделал дубль за «Шанхай» в дебютном матче в Fonbet КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана принимает «Трактор » (3:2 , перерыв).

Канадский новичок «Шанхая » Остин Вагнер открыл счет на 9-й минуте, затем забросил вторую шайбу в ворота Криса Дриджера на 35-й. Это дебютный матч нападающего в КХЛ .

Напомним, 30 сентября Вагнер подписал контракт с «Шанхаем» на год. В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». На его счету 18 (9+9) очков за 62 игры при полезности «минус 17».

По ходу карьеры Вагнер провел 178 матчей за «Лос-Анджелес» (с 2018 по 2021 год) в НХЛ и набрал 42 (23+19) очка.