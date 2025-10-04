Форвард «Шанхая» Вагнер сделал дубль против «Трактора» в дебютном матче в КХЛ. У него 9+9 за 62 игры в прошлом сезоне АХЛ
Остин Вагнер сделал дубль за «Шанхай» в дебютном матче в Fonbet КХЛ.
Команда под руководством Жерара Галлана принимает «Трактор» (3:2, перерыв).
Канадский новичок «Шанхая» Остин Вагнер открыл счет на 9-й минуте, затем забросил вторую шайбу в ворота Криса Дриджера на 35-й. Это дебютный матч нападающего в КХЛ.
Напомним, 30 сентября Вагнер подписал контракт с «Шанхаем» на год. В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». На его счету 18 (9+9) очков за 62 игры при полезности «минус 17».
По ходу карьеры Вагнер провел 178 матчей за «Лос-Анджелес» (с 2018 по 2021 год) в НХЛ и набрал 42 (23+19) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
