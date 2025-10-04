Вратарь СКА Заврагин: «В МХЛ мне было тяжелее, чем в КХЛ. Там скорости выше, и порой не понимаешь, что хочет сделать игрок»

Егор Заврагин заявил, что в МХЛ ему было тяжелее, чем в КХЛ.

Прошлый сезон стал первым для голкипера в FONBET КХЛ. Он выступал за «Сочи» и СКА, а после вылета армейцев из Кубка Гагарина присоединился к «СКА-1946 ».

– Расскажите о плей-офф в МХЛ.

– СКА завершил сезон, а молодежная команда играла в первом раунде с «Красной Армией». После серии тренер вратарей Юрий Ключников сказал, что я еду в «СКА-1946».

С удовольствием присоединился к ребятам. Первая команда слишком рано выбыла из плей-офф, но у меня появилась хорошая возможность завоевать Кубок Харламова.

– Вы быстро перестроились?

– Нет, было тяжеловато. Как бы странно это ни звучало, в МХЛ скорости даже выше, чем в КХЛ. Там все бегут, и порой просто не понимаешь, что хочет сделать игрок. Было непросто против соперников с прямолинейным хоккеем.

Играть в МХЛ мне было даже тяжелее, чем в КХЛ. Я привык к одному уровню, но в плей-офф нужно было быстро привыкать к другому, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин .