Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
ИИХФ присвоила сборным Армении и Узбекистана статус полноправных членов.
Решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Ницце.
Сборная Узбекистана впервые выступила на чемпионате мира в 2024 году и стала победителем в 4-м дивизионе. Команда Армении тогда заняла второе место в статусе хозяев турнира. Армянской сборная выступила под эгидой ИИХФ впервые с 2010 года.
ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в «гендерно-нейтральном стиле», в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости