Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ

ИИХФ присвоила сборным Армении и Узбекистана статус полноправных членов.

Решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в Ницце.

Сборная Узбекистана впервые выступила на чемпионате мира в 2024 году и стала победителем в 4-м дивизионе. Команда Армении тогда заняла второе место в статусе хозяев турнира. Армянской сборная выступила под эгидой ИИХФ впервые с 2010 года.

ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в «гендерно-нейтральном стиле», в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
