«Миннесота» продлила контракт с Густавссоном на 5 лет и 6,8 млн за сезон

«Миннесота» продлила контракт с Филипом Густавссоном.

Соглашение с 27-летним вратарем рассчитано на 5 лет и вступит в силу с 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) – 6,8 млн долларов.

Густавссон выступает за «Уайлд» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,4% бросков. В Кубке Стэнли у голкипера 6 игр и 91,3% сэйвов.

По действующему договору он получает 3,75 млн долларов за сезон.

