Алексей Морозов: «Зарипов – одна из ярчайших звезд КХЛ, легенда хоккея Татарстана. То, что он столько лет в порядке, круто и для него, и для лиги»

рад продолжению карьеры в .

Ранее 41-летний хоккеист заключил новый контракт на один год.

«Рад, что у Даниса есть желание и здоровье продолжать карьеру, радовать болельщиков своей игрой. В Казани собирается серьезный состав, много хороших игроков.

Данис всегда ставил цель побеждать, он заявлял о том, что хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте, выиграть шестой Кубок Гагарина. Зарипов – без сомнения, одна из ярчайших звезд КХЛ, легенда хоккея Татарстана.

«В юбилейный, 15-й сезон лиги болельщики увидят его на льду, все это время он был вместе с КХЛ, оставаясь одним из ее лучших игроков. Горд, что довелось играть и побеждать вместе с ним.

То, что он столько лет в порядке, что он лидер по количеству завоеванных кубков, – это круто и для него, и для лиги. Желаю ему удачи, успехов, чтобы сезон складывался без травм», – сказал президент .