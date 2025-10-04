Приски о переходе в «Сибирь»: «Не ожидал такого поворота в карьере, но очень ему рад. Не думал, что здесь так любят команду – на медосмотре врачи просили автографы»
Чейз Приски заявил, что рад переходу в «Сибирь».
Ранее 29-летний защитник выступал за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. В текущем сезоне FONBET КХЛ он провел 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков.
«Раньше я ни разу в жизни не размышлял о Сибири, не говоря о том, чтобы играть там в хоккей. Но никогда бы не подумал, что здесь так любят команду.
Говорят, [на предсезонную встречу] пришло 30 000 человек, и я в это верю – когда мы уходили с катка, было море людей. А когда мы приехали в больницу на медосмотр, врачи и медсестры просили у нас автографы.
Так что, даже несмотря на то, что я не ожидал такого поворота в карьере, я очень рад», – сказал защитник «Сибири» Чейз Приски.
Буцаев возглавил «Сибирь», контракт – до конца сезона. Брат тренера руководит селекционной службой клуба
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости