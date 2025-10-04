Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»

Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» над ЦСКА в матче FONBET КХЛ.

Клуб из Магнитогорска победил в гостевой встрече (3:1).

«Игра была абсолютно равной. Но меня немного смутила реализация «Металлурга », потому что очень много раз команда не смогла забросить шайбу в большинстве. Реализация лишнего была очень слабой. Это ключевой момент.

Как по мне – такие мастера должны делать разницу в этом компоненте. В целом игра немного сломалась из-за большого количества удалений. По ходу всей встречи команды действовали примерно одинаково, но сегодня больше повезло «Металлургу».

Мне бросилось в глаза, что «Металлургу» не хватает атакующего защитника для реализации большинства. В команде уже есть Робин Пресс во второй пятерке, но в первом звене не хватало игрока, который грамотно мог бы распорядиться шайбой на синей линии.

Было видно, что Разин пытался использовать разные сочетания: выпустил молодого игрока на лед, и один раз в большинстве играли только нападающие. В третьем периоде «Магнитка» уделила внимание оборонительному компоненту, чтобы создать для ЦСКА ловушку в средней зоне.

Благодаря этому получалось убегать в контратаки. Но в этом матче никто назад не откатывался. Все играли до конца», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

