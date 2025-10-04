  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»
10

Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»

Владимир Плющев оценил игру ЦСКА в последних матчах Fonbet КХЛ.

Московский клуб проиграл 5 из 7 последних матчей и занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 11 баллами после 11 игр. 

«Меня удивило то, что они идут восьмыми. А то, что они не являются лидерами, это как раз совсем не удивило. Еще перед началом сезона я говорил именно про это. То, что сейчас демонстрирует ЦСКА, было в »Локомотиве« в позапрошлом сезоне. Сказать о том, что будет какой-то прорыв, сложно.

Никитин – устоявшийся тренер, который худо-бедно выиграл Кубок Гагарина на тех моментах, которые были ему предоставлены. Он редко перестраивается в какой-то новый стиль. Но тот стиль, который он проповедует, не является стилем ЦСКА.

Можно говорить о том, что каждый тренер видит игру по-своему, но я рассматриваю ЦСКА через призму той команды, которая была очень интересна в комбинационном плане и хорошо организована с точки технико-тактической и физической работы. Раньше это был ЦСКА, а сейчас это спортивный клуб армии», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
