Заварухин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Золотые слова» повлияли на исход матча. «Автомобилист» сегодня был замотивирован»

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком».

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился со счетом 5:2. После первого периода клуб из Екатеринбурга уступал 0:1.

– Что вы такого сказали хоккеистам после первого периода, после чего команда смогла перевернуть игру?

– Знаете, «золотые слова» повлияли на исход матча. Передвинули тройки, встряхнули ребят. Хорошо, что победили в этом очень тяжелом матче.

Команда была сегодня замотивирована победить. Но мы много нарушаем правила, есть много неоправданных удалений. Поэтому и сегодня так тяжело было, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд