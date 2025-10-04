  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Золотые слова» повлияли на исход матча. «Автомобилист» сегодня был замотивирован»
2

Заварухин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Золотые слова» повлияли на исход матча. «Автомобилист» сегодня был замотивирован»

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком».

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился со счетом 5:2. После первого периода клуб из Екатеринбурга уступал 0:1.

– Что вы такого сказали хоккеистам после первого периода, после чего команда смогла перевернуть игру?

– Знаете, «золотые слова» повлияли на исход матча. Передвинули тройки, встряхнули ребят. Хорошо, что победили в этом очень тяжелом матче.

Команда была сегодня замотивирована победить. Но мы много нарушаем правила, есть много неоправданных удалений. Поэтому и сегодня так тяжело было, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoНиколай Заварухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Заварухин о поднятии стяга Дацюка под своды «УГМК-Арены»: «Великий игрок, много сделал для хоккея в Екатеринбурге. Мы не имели права проигрывать в этот день»
2 октября, 08:15
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
31 октября, 16:53
Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»
26 сентября, 17:57
Главные новости
Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»
14 минуты назад
КХЛ. «Шанхай» играет с «Трактором», «Автомобилист» победил «Нефтехимик»
369 минут назадLive
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Нью-Джерси», «Монреаль» против «Оттавы», «Тампа» встретится с «Флоридой»
217 минут назад
Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»
18 минут назад
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»
631 минуту назад
«Миннесота» продлила контракт с Густавссоном на 5 лет и 6,8 млн за сезон
759 минут назад
Якушев о матче Россия – США: «НХЛ поддержала бы, если бы не грязно вмешивающаяся политика. Там понимают, что встречи СССР с Канадой были самыми интересными в истории»
7сегодня, 13:47
«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд
7сегодня, 13:19
Николай Голдобин: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Это не чужая команда для меня»
2сегодня, 12:51
Мюллер и Драйзайтль обменялись игровой формой. Спортсмены из Германии встретились после предсезонного матча НХЛ
2сегодня, 12:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:5 с «Автомобилистом»: «Есть выражение: «умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих». «Нефтехимик» пока точно не мудрый»
44 минуты назад
Приски о переходе в «Сибирь»: «Не ожидал такого поворота в карьере, но очень ему рад. Не думал, что здесь так любят команду – на медосмотре врачи просили автографы»
сегодня, 13:34
Григоренко об игре с «Шанхаем»: «С ними теперь все считаются. У них именитый тренер, команда вышла на новый уровень – будет серьезный матч»
сегодня, 13:03
Вратарь СКА Заврагин: «В МХЛ мне было тяжелее, чем в КХЛ. Там скорости выше, и порой не понимаешь, что хочет сделать игрок»
1сегодня, 12:02
Кныжов о зарплатах в АХЛ: «Минимальная – 75 000 долларов. В Ванкувере или Калифорнии не получится жить шикарно, но для других городов – нормально»
7сегодня, 11:37
Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
1сегодня, 10:12
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
1сегодня, 09:33
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
сегодня, 08:46
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
2сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45