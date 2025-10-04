Заварухин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Золотые слова» повлияли на исход матча. «Автомобилист» сегодня был замотивирован»
Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Нефтехимиком».
Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился со счетом 5:2. После первого периода клуб из Екатеринбурга уступал 0:1.
– Что вы такого сказали хоккеистам после первого периода, после чего команда смогла перевернуть игру?
– Знаете, «золотые слова» повлияли на исход матча. Передвинули тройки, встряхнули ребят. Хорошо, что победили в этом очень тяжелом матче.
Команда была сегодня замотивирована победить. Но мы много нарушаем правила, есть много неоправданных удалений. Поэтому и сегодня так тяжело было, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
