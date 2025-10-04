Якушев о матче Россия – США: «НХЛ поддержала бы, если бы не грязно вмешивающаяся политика. Там понимают, что встречи СССР с Канадой были самыми интересными в истории»
Александр Якушев оценил шансы на проведение матча между Россией и США.
«Американцы и руководство НХЛ с удовольствием поддержали бы проведение товарищеского матча с Россией, если бы в это не вмешивалась политика.
Все заявления о возможном бойкоте со стороны игроков сборных Швеции, Финляндии и Чехии – это, конечно, грязные игры, которые позволяют себе игроки этих стран.
На самом деле в НХЛ хорошо понимают, что самые интересные встречи в истории хоккея всегда проходили между Канадой и Советским Союзом.
Если политика грязно не будет вмешиваться, то все будет нормально», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
