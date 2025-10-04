  • Спортс
Контракт Густавссона с «Миннесотой» на 34 млн за 5 лет включает запрет на обмен в первые 2 сезона (The Fourth Period)

Контракт Филипа Густавссона с «Миннесотой» включает пункт о запрете на обмен.

Сегодня «Уайлд» объявили о продлении соглашения с 27-летним вратарем на 5 лет. Новый контракт вступит в силу с 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) – 6,8 млн долларов.

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, новое соглашение Густавссона с «Миннесотой» включает пункт о запрете на обмен (NMC) в первые два года (действует и в текущем сезоне), который трансформируется в условие о запрете на обмен в 15 клубов в оставшиеся три года контракта.

Густавссон выступает за «Уайлд» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,4% бросков. В Кубке Стэнли у голкипера 6 игр и 91,3% сэйвов.

По действующему договору он получает 3,75 млн долларов за сезон.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Fourth Period
logoМиннесота
Дэвид Паньотта
деньги
logoНХЛ
logoФилип Густавссон
