Кудашов о легионерах «Динамо»: «Визу получить не так просто. Отправили иностранцам индивидуальные задания – процесс контролируем»

сообщил, что легионеры «Динамо» готовятся к сезону по индивидуальной программе.

– Сегодня мы провели первую тренировку, как говорится, первый лед, посмотрели на ребят, кто в каком состоянии.

До этого мы уже провели лагерь развития для молодых игроков. Несколько человек пригласили из петербургского «Динамо».

Также дали возможность проявить себя ребятам из нашей молодежки. Игроки хорошие, будем их развивать. У нас сейчас вектор развития на свою молодежь.

На данный момент в составе три человека 2004 года рождения, которые должны попадать в молодежную сборную. Есть еще 2002-го, 2003-го. Всего десять человек молодых на основной сбор повезем.

– Есть ли проблема с легионерами, которые пока не смогли присоединиться к команде?

– В нынешних реалиях не так просто получить визу. Но мы отправили нашим иностранным игрокам индивидуальные задания, по которым они начнут тренироваться самостоятельно. Мы этот процесс контролируем.

– Изменилась ли как-то подготовка к сезону из-за того, что в чемпионате запланирована всего одна пауза?

– Нет, эти паузы наоборот выбивали нас из колеи. Так что подготовку менять не будем. Хотелось бы поскорее увидеть календарь, – сказал главный тренер .