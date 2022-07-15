Вадим Епанчинцев: «Важно, что «Амур» возглавляет губернатор региона Михаил Дегтярев. Команде созданы все условия»

считает важным тот факт, что «Амур» возглавляет Михаил Дегтярев.

– Как состоялось ваше назначение в «Амур»?

– Благодарен «Югре» за профессиональное сотрудничество и отличный этап работы, в ходе которого клуб из Ханты-Мансийска дважды выиграл регулярный чемпионат ВХЛ и один раз – Кубок Петрова. Возвращаюсь в – в один из наиболее хоккейных регионов России, в Хабаровский край.

В роли игрока, а потом и тренера мне всегда нравилось прилетать в Хабаровск. Здесь атмосферная «Платинум Арена» и болельщики, которые ее всегда заполняют, тонко понимают хоккей, любят наш вид спорта. Теперь послужу Хабаровску в роли тренера. Нашим штабом подписан однолетний контракт.

– По слухам, в межсезонье у вас было несколько вариантов. Почему выбрали «Амур»?

– Не хотел бы оглядываться назад. «Амур» – новый шаг в моей работе. Состоялся очень хороший разговор с руководством. Важно, что клуб возглавляет губернатор региона Михаил Дегтярев. Как следствие – в прошедшем сезоне в «Амуре» впервые за ряд лет не возникало каких-то финансовых задержек. Команде созданы все профессиональные условия для достижения результата.

– Интересны ваши первые впечатления от «Амура».

– Состоялось собрание, игроки прибыли в Хабаровск с хорошим настроением и кондициями, план работы всем понятен. В «Амуре» есть отработанные годами традиции подготовки, не стали их менять.

– В «Югре» вы ставили эффектный, атакующий хоккей. Что ждать болельщикам ?

– Хорошая атака начинается с хорошей обороны. Но не секрет, что и в игровые годы, и в тренерские делаю ставку на созидание, на контроль шайбы, – рассказал главный тренер хабаровского клуба.