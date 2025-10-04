Игорь Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Автомобилиста».

Нижнекамцы вели со счетом 1:0 после первого периода матча FONBET чемпионата КХЛ, но не смогли удержать преимущество (2:5).

«Первый период очень хороший был с нашей стороны. После перерыва противник добавил, а наши ребята, наоборот, как будто расхлябанно на лед вышли.

Ошибки такие… Их в принципе нельзя допускать, а с таким противником – тем более. В итоге два‑три раза они нас за них наказали. Получилось, что такое хорошее начало матча сами себе испортили. А дальше уже просто не удалось переломить игру.

Как сказал команде после игры, есть выражение: «умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих». Мы пока точно не мудрые, но надо быть хотя бы умными и на своих ошибках действительно учиться.

Мы в прошлой игре создали сами себе гол, в этой игре было несколько таких же моментов. А «Автомобилист » такая команда, которая умеет играть. Естественно, они такими моментами воспользовались. И это они еще несколько моментов не забили.

Недопустимо такое количество ошибок! Мы обязательно поговорим с ребятами на эту тему. То ли это самоуспокоенность, то ли самоуверенность… Мы сами себе проигрываем матчи, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик» – 5:2. У клуба из Екатеринбурга 3 победы подряд