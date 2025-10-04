  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»

Светлана Журова порекомендовала Александру Овечкину поберечь здоровье.

40-летний форвард пропустил часть предсезонных сборов «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела.

«Думаю, и после побития рекорда Гретцки у Овечкина достаточно мотивации в НХЛ. Теперь ему только собственный рекорд улучшать. Но Саше нужно подумать и о здоровье, нужно беречь его.

Овечкину надо отыграть сезон и не получить каких-то критичных травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и может поберечь свои силы и здоровье, чтобы потом продемонстрировать что-то невероятное в игре. А Саша может это.

Спортсмен, который любит себя и знает свой организм, может пропустить соревнования или матч, чтобы не усугубить ситуацию со здоровьем», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
