Вячеслав Быков: «Я открыл дорогу Радулову в Россию в 2007 году. Его можно сравнить с атомной электростанцией – человек постоянно выдает энергию»

сравнил с атомной электростанцией.

14 июля официально подтвердил подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

«Надо сказать, что я открыл дорогу Александру сюда, в Россию, в 2007 году.

Ранее узнал, что в юниорской лиге Квебека есть интересный российский игрок, я его посмотрел, и потом мы его пригласили на сборы, а уже далее на чемпионат мира в Москву.

И вот с этого момента мы начали очень плотно и регулярно общаться, узнал его не только как игрока, но и как интересного человека.

На мой взгляд, Радулова можно сравнить с атомной электростанцией – это человек, который постоянно выдает энергию. Ее у него в избытке.

И еще надо сказать, что в жизни он приятный в общении, иногда был ранимый со своими чувствами, человечный, добродушный. Александр на публике один, а в жизни другой. Многие люди его не знают.

И мне повезло, что узнал его как человека, его семью, его отца. Поэтому мы очень легко и быстро нашли общий язык.

При всем при том, что это очень самолюбивый и целенаправленный человек, который добьется результата, чего бы это ему не стоило, заряжая партнеров и публику», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Радулов возвращается в КХЛ: в Казань к Знарку, с которым был долгий конфликт, и после дикого спада в НХЛ