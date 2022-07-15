Рябыкин об «Авангарде»: «Не думаю, что систему Хартли надо сильно менять. Будет три играющих звена»

Главный тренер вспомнил о системе .

поделился мнением о том, необходимо ли вносить изменения в систему игры относительно модели, которую ранее прививал команде 61-летний канадец.

«Я не думаю, что надо сильно менять систему Хартли, если она приносит результат. Будут внесены некоторые корректировки, которые вижу со своей стороны. Постараемся больше развязать руки нападающим в зоне атаки. Но в средней и своей зоне будем спрашивать со всех.

Мы немного изменили подход к комплектованию команды, у нас будет три играющих звена. Я верю, что так нам будет легче выигрывать матчи, чем имея два атакующих и два оборонительных.

Мы с Бобом часто на связи. Вчера последний раз я с ним разговаривал. Очень много советов. Не хочу и просто нет времени, чтобы все говорить сейчас», – описал ситуацию Рябыкин.