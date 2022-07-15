«Ничушкин – большой талант, такая лошадь, которая не останавливается». Сергачев о форварде

заявил, что поймал волну уверенности.

27-летний нападающий по окончании сезона заключил новый контракт с , в составе которого форвард выиграл Кубок Стэнли. Соглашение рассчитано на 8 лет и 49 миллионов долларов.

Сергачев ответил на вопрос о прогрессе в игре Ничушкина.

– Удивил ли прогресс Ничушкина? Насколько трудно против него играть?

– Я бы не сказал, что удивил. Просто Валера поймал волну уверенности, серьезную. У них команда в этом сезоне шла ровно и выиграла регулярку [в Западной конференции] с рекордными очками. Потом также выиграли .

Валера раскрылся, по моему мнению, очень в этом клубе. Его новый контракт – этому подтверждение.

Валера – большой талант и вообще такая лошадь, которая не останавливается. Приятно видеть, что наши русские ребята принимают свои роли, добавляют и выигрывают кубки. Валера в порядке, и вообще ему – удачи, – сказал защитник .

Ничушкин и еще 29 главных героев Кубка Стэнли-2022