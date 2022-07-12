«Лишь бы доллар не развалился и не обесценился. Ничушкин обеспечит себе жизнь, отыграв 8 лет». Крикунов о форварде

указал на важность курса доллара, говоря о хоккее.

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал подписание нового контракта между нападающим и .

«Думаю, что он сам себя так оценил, поэтому и согласился на эти деньги. Сумма не прям большая, но и маленькой ее не назовешь.

Отыграв 8 лет, он обеспечит себе жизнь. Лишь бы доллар не развалился и не обесценился. А 8 лет он по-любому отыграет», – сказал Крикунов.

Новый контракт Ничушкина рассчитан на 8 лет и 49 миллионов долларов. В среднем форвард будет получать 6,125 миллиона в год.

30 главных героев Кубка Стэнли-2022