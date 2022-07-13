Фетисов о Ничушкине: «Большой контракт – обычная схема в НХЛ. На этом система строится, пирамида есть в каждой команде»

отреагировал на новый контракт .

27-летний нападающий и «Колорадо» заключили соглашение, рассчитанное на 8 сезонов и 49 миллионов долларов.

«Спросите у Ничушкина, согласен ли он с таким длительным контрактом или нет. Такой большой контракт – это обычная схема в . Как только видят потенциал в игроке, сразу предлагают ему долгосрочное соглашение. На этом система НХЛ и строится.

Это пирамида, которая существует в каждой команде. Остается только пожелать Валере удачи и чтобы игралось в ему хорошо», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион.

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