Фетисов о Ничушкине: «Большой контракт – обычная схема в НХЛ. На этом система строится, пирамида есть в каждой команде»

Вячеслав Фетисов отреагировал на новый контракт Валерия Ничушкина.
27-летний нападающий и «Колорадо» заключили соглашение, рассчитанное на 8 сезонов и 49 миллионов долларов.
«Спросите у Ничушкина, согласен ли он с таким длительным контрактом или нет. Такой большой контракт – это обычная схема в НХЛ. Как только видят потенциал в игроке, сразу предлагают ему долгосрочное соглашение. На этом система НХЛ и строится.
Это пирамида, которая существует в каждой команде. Остается только пожелать Валере удачи и чтобы игралось в «Колорадо» ему хорошо», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион.