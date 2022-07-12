«Колорадо» рассчитывает на Ничушкина. Если ему дают такие деньги – он их стоит». Каменский о форварде

Валерий Каменский дал оценку контракту Валерия Ничушкина.
Член экспертного совета Федерации хоккея России прокомментировал подписание нового соглашения между российским нападающим и «Колорадо».
«Хочу поздравить его с этим контрактом, он его заслужил. Желаю, чтобы он получал удовольствие от этого контракта и от игры.
То, что его подписали на такой большой срок, показывает, что видят в нем большой потенциал, который он сможет еще сильнее раскрыть, будет играть еще увереннее.
Команда ему доверяет и рассчитывает на него в будущем. Если генеральный менеджер дает ему такие деньги, значит, он их стоит», – сказал Каменский, игравший за «Эвеланш» в 1995-1999 годах.
Новый контракт Ничушкина рассчитан на 8 лет и 49 миллионов долларов.