«Колорадо» рассчитывает на Ничушкина. Если ему дают такие деньги – он их стоит». Каменский о форварде

дал оценку контракту .

Член экспертного совета Федерации хоккея России прокомментировал подписание нового соглашения между российским нападающим и .

«Хочу поздравить его с этим контрактом, он его заслужил. Желаю, чтобы он получал удовольствие от этого контракта и от игры.

То, что его подписали на такой большой срок, показывает, что видят в нем большой потенциал, который он сможет еще сильнее раскрыть, будет играть еще увереннее.

Команда ему доверяет и рассчитывает на него в будущем. Если генеральный менеджер дает ему такие деньги, значит, он их стоит», – сказал Каменский, игравший за «Эвеланш» в 1995-1999 годах.

Новый контракт Ничушкина рассчитан на 8 лет и 49 миллионов долларов.

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