Экс-тренер «Флориды» Брюнетт будет ассистентом Раффа в «Нью-Джерси»

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Эндрю Брюнетт договорился о контракте с «Нью-Джерси».

Соглашение будет рассчитано на три сезона. 48-летний канадец войдет в штаб команды и станет ассистентом главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа.

Минувший сезон Брюнетт начинал в качестве ассистента главного тренера во «Флориде». Осенью Джоэл Кенневилл покинул пост главного тренера «Пантерс» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году. Брюнетт принял команду и привел ее к 1-му месту по итогам регулярного чемпионата. Это стало лучшим результатом в истории «Флориды». Из Кубка Стэнли «Пантерс» вылетели во 2-м раунде, потерпев четыре поражения в серии матчей с «Тампа-Бэй» (0-4).

Брюнетт номинировался на «Джейк Адамс эворд», но уступил Дэррилу Саттеру из «Калгари» в борьбе за приз лучшему тренеру сезона.

«Флориду» в июне возглавил Пол Морис.

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