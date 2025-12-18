  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кочетков отразил 25 из 26 бросков и стал второй звездой матча с «Нэшвиллом». Вратарь «Каролины» пытался забить в пустые ворота в 3-м периоде
Видео
0

Кочетков отразил 25 из 26 бросков и стал второй звездой матча с «Нэшвиллом». Вратарь «Каролины» пытался забить в пустые ворота в 3-м периоде

Петр Кочетков стал второй звездой матча против «Нэшвилла».

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков назван второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

Российский вратарь отразил 25 из 26 бросков соперника, записав на свой счет шестую победу в этом сезоне.

В конце третьего периода Кочетков пытался забить в пустые ворота соперника, однако в середине площадки шайбу перехватил хоккеист «Предаторс».

В нынешнем чемпионате Кочетков провел 8 матчей, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 91,2% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКаролина
logoНэшвилл
logoНХЛ
logoПетр Кочетков
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Тарасов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Флориды» отразил 27 из 29 бросков и выиграл 4-ю игру в сезоне
14 минут назад
НХЛ. «Вегас» играет с «Нью-Джерси», «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» уступил «Каролине»
29 минут назадLive
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 22:30Тесты и игры
Владельцы «Питтсбурга» продают клуб инвестиционной группе из Чикаго (Фрэнк Серавалли)
вчера, 20:40
У «Металлурга» 3 победы в 4 последних матчах. Команда Разина оторвалась на 5 очков на Востоке и в общей таблице КХЛ
вчера, 19:48
Вячеслав Фетисов: «В каком качестве нас вернут? Гимнастка поздравила дедушку с 9 мая – ее не допускают. Мы павликов морозовых воспитываем? Будем прятать эмоции, традиции, ценности?»
вчера, 19:33
Рябыкин о КПК: «Турнир прошел при аншлагах, картинка не хуже, чем в НХЛ. О хоккее вспомнил даже Первый канал. Когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо поощрять»
вчера, 18:48
КХЛ. «Металлург» разгромил «Сочи» в гостях, «Амур» обыграл «Адмирал»
вчера, 18:41
Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург» – у него 1+1 в матче с «Сочи» и 9 (1+8) очков в 14 матчах сезона
вчера, 18:30Видео
Вячеслав Быков: «Хорошо бы сыграть с США и Канадой в 2026-м, но не думаю, что это возможно в ближайшее время. Когда наступит мир в Европе, россияне вернутся в международные турниры»
вчера, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
вчера, 21:08
Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У «Сочи» ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»
вчера, 20:17
Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
вчера, 20:01
«Лада» расторгла контракт с Гуркиным спустя месяц после подписания защитника
вчера, 19:04
Защитник «Салавата» Василевский о матче с «Ак Барсом» в Абу-Даби: «Это новая точка на карте КХЛ, если игра состоится, почему нет. Было бы интересно»
вчера, 16:14
Сушко об усилении «Динамо»: «Мы бы много чего хотели, но не все зависит от нас. С лидерами диалог хороший, у них огромное желание играть за клуб, поэтому думаю, все будет хорошо»
вчера, 15:56
Бабаев об отстранении: «Только ЧМ и Олимпиады ответят, как развивается наш хоккей. Без России у европейских сборных больше шансов выиграть, поэтому им это выгодно»
вчера, 15:41
«Динамо» выменяло Калиниченко у «Сибири» на Баклашева
вчера, 14:59
Сушко о легионерах «Динамо»: «Для канадцев Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нем мечтают. Козлов дважды поднимал его над головой. У него огромный авторитет»
вчера, 14:13
Федоров о Козлове во главе «Динамо»: «Вячеслав хорошо знает хоккей. Опыт, который мы получили за океаном, очень сильно помогает»
вчера, 13:44