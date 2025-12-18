Кочетков отразил 25 из 26 бросков и стал второй звездой матча с «Нэшвиллом». Вратарь «Каролины» пытался забить в пустые ворота в 3-м периоде
Петр Кочетков стал второй звездой матча против «Нэшвилла».
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков назван второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).
Российский вратарь отразил 25 из 26 бросков соперника, записав на свой счет шестую победу в этом сезоне.
В конце третьего периода Кочетков пытался забить в пустые ворота соперника, однако в середине площадки шайбу перехватил хоккеист «Предаторс».
В нынешнем чемпионате Кочетков провел 8 матчей, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 91,2% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости