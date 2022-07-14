«Нью-Джерси» подписал контракт со 2-м номером драфта НХЛ-2022 Немецом

Второй номер драфта НХЛ-2022 подписал контракт с .

Соглашение 18-летнего защитника и «Дэвилс» рассчитано на три года. Кэпхит хоккеиста составит 950 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Немец выступал за «Нитру» и набрал 26 (1+25) очков в 39 матчах чемпионата Словакии при полезности «плюс 13».

В 19 играх плей-офф добавил еще 17 (5+12) очков. Вместе с командой он стал вице-чемпионом страны.

Также играл за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии – 8 матчей и 6 (1+5) очков.